Эксперт рассказал о формате сотрудничества Telegram с властями

Эксперт по информационной безопасности Игорь Бедеров в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление основателя Telegram Павла Дурова о сотрудничестве мессенджера с властями, а также рассказал о формате подобного взаимодействия.

Ранее Дуров сообщил, что Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года. В частности, отметил бизнесмен, Telegram раскрыл данные преступников властям Бразилии и Индии. При этом в последнее время число запросов из европейских стран увеличилось, так как все больше органов ЕС начали правильно их оформлять, заметил предприниматель.

Дуров уже говорил об этом после задержания во Франции. Более того, ранее мы наталкивались на публикации, подтверждающие его слова, – в материалах о передаче данных Telegram фигурировали и Индия, и Бразилия. Так что описанное Дуровым сотрудничество с властями действительно имеет место. При этом можно отметить, что наши силовики, а также силовики ряда латиноамериканских стран исконно не умеют грамотно оформлять соответствующие запросы. А Telegram долгое время находился в зоне действия швейцарского права, которое в данном вопросе предполагает определенные требования к оформлению бумаг, а также наличие подтвержденного судебного решения, которое направляется посредством электронного документооборота. Но не все могут это правильно оформить, не везде суды проводят активную работу с правоохранительными органами, что ограничивает подобное сотрудничество. Игорь Бедеров Эксперт в области кибербезопасности, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что сотрудничество Telegram с правоохранителями не носило массовый характер.

«Вероятно, в Telegram не хотели активно сотрудничать, и в результате просто замкнулись. Тот, кто хочет активно сотрудничать, подробно описывает свои процедуры, указывает, например, на своем сайте, что необходимо направить запрос, подкрепить его судебным решением и направить все это в рамках электронного документооборота. Но Telegram толком этого не сделал. У него было только номинативное заявление об осуществлении сотрудничества. У Telegram, в отличие от Google или Facebook [запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской], долгое время даже не было страницы, где бы фиксировалось количество обращений и случаев передачи данных пользователей по запросам государственных органов. А в соответствии, например, с американским законодательством это необходимо», - отметил Бедеров.

Эксперт вместе с тем ответил на вопрос о перспективах передачи администрацией Telegram данных российским правоохранителям.

«В последних выступлениях Дуров отмечал, что Telegram идет по пути сотрудничества со всеми странами в одинаковом формате, но пока оно не осуществляется с рядом государств. При этом еще до задержания он говорил, что в Telegram не рассматривают запросы, которые идут в рамках вооруженных конфликтов. То есть если они будут последовательными, то конфликт России и Украины здесь, скорее всего, ставит на нет возможность осуществления запросов со стороны этих стран», - подчеркнул специалист.

Заявление Дурова о передаче данных преступников властям не отразится на работе мессенджера и его репутации среди пользователей, считает эксперт.

«Когда Telegram окончательно наладит взаимодействие с властями и процессы передачи данных преступников, будет больше эффективных расследований, связанных с мошенничеством и другими преступлениями в отношении простых граждан. И это положительный момент», - заключил специалист.

В США ранее назвали Telegram «охотничьими угодьями».