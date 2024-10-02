Дуров сделал признание о сотрудничестве Telegram с властями

Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов преступников властям с 2018 года. Об этом заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.

23 сентября Дуров заявил, что в мессенджере обновлены условия обслуживания и политика конфиденциальности, а IP-адреса и телефоны тех, кто нарушает правила Telegram, могут быть переданы «соответствующим органам».

В своем сегодняшнем заявлении Дуров признал, что его предыдущий пост мог быть воспринят как информация о серьезных изменениях в Telegram, однако на самом деле это не так.

«С 2018 года Telegram раскрывал властям IP-адреса/номера телефонов преступников в соответствии с нашей политикой конфиденциальности в большинстве стран», - пояснил Дуров.

Бизнесмен подчеркнул, что процесс раскрытия данных «был запущен задолго до прошлой недели».

«Всякий раз, когда мы получали должным образом оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, мы проверяли его и раскрывали IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», - подчеркнул он.

В частности, отметил Дуров, Telegram раскрыл данные преступников властям Бразилии и Индии. При этом в последнее время число запросов из европейских стран увеличилось, так как все больше органов ЕС начали правильно их оформлять, заметил предприниматель.

Напомним, что Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».

В итоге Дуров был опущен из-под ареста под судебный надзор, ему запрещено покидать территорию страны. А СМИ сообщили, что Telegram после задержания Дурова стал отвечать на запросы властей Франции, США, Южной Кореи, Бельгии.