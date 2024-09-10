Эксперты сообщили о восстановлении тающих льдов в Арктической зоне

Растаявшие в XX веке ледяные жилы в арктических болотах восстанавливаются, несмотря на продолжение таяния других ледяных жил, выяснили ученые Томского государственного университета (ТГУ) в ходе экспедиции в ЯНАО. Новые ледяные жилы содержат примесь торфа и больше не оттаивают, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

По данным ученых, изучаемые болота начали реагировать на потепление еще в 1970-е годы, а возможно и в середине ХХ века. В частности, реакция проявляется в таянии ледяных жил - клиновидных ледяных тел, которые находятся в торфянике. Ученые ТГУ провели экспедицию в ЯНАО (Тазовский район), чтобы исследовать процесс таяния ледяных жил в арктических болотах, их интересовали территории, на которых человек не вел никакой деятельности, чтобы отследить исключительно влияние климата на ледяные жилы.

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"При этом одной из задач было посмотреть, что сейчас в тех местах, где жилы (согласно космоснимкам) уже вытаяли к 1970-м годам. Мы обнаружили, что они вновь замерзли. Удивительный факт, но они восстановились. Это не чистый лед, каким он был раньше, в нем присутствует примесь торфа, что снижает теплопроводность. Однако поверхность ледяной жилы залегает на метр-полтора ниже, нежели это было до вытаивания во второй половине ХХ века. Сверху эти вновь образованные ледовые тела затягивает растительный покров, и они больше не оттаивают. То есть природа сама себя реставрирует, хотя и в несколько ином виде. Это хороший факт, указывающий на устойчивость экосистем", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции, завлабораторией "БиоГеоКлим" Cергея Лойко.

Согласно гипотезе ученых, разрушение ледяных жил начинается в точке контакта болота с прилегающими склонами. Рост объема стекающей с них воды приводит к увеличению деятельного слоя и оттаиванию льда, ранее прикрытого тонким слоем мерзлого торфа. Большее количество воды является следствием скопления снега, который задерживают увеличившиеся в высоту кустарники в ложбинах. Улучшение роста кустарников - следствие трансформации климата. Например, на юге тундры в ЯНАО наблюдается экспансия кустарников, в первую очередь ольхи.

Особенно активно она растет на тех почвах, которые подверглись антропогенному нарушению, например, там, где ездила техника.

Во время экспедиции ученые провели отбор проб в старых и новых ледяных жилах для того, чтобы проанализировать и сравнить их химический состав. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда (РНФ), оно позволит спрогнозировать отклик широкого распространенных на Севере Западной Сибири многолетнемерзлых болот на потепление климата и определить угрозы для человека со стороны происходящих изменений.

Для изучения трансформации климата и ее влияния на экологию и качество жизни человека в Томске в рамках мегагранта при поддержке правительства РФ была создана лаборатория "Биогеоклим".

Научным руководителем лаборатории является ученый ТГУ и обсерватории Миди-Пиринейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский. Оборудование для проведения исследований цикла углерода и мониторинга эмиссии парниковых газов ранее было закуплено в России, Японии, США, Финляндии, Германии, Чехии в рамках программы обновления приборной базы нацпроекта "Наука и университеты".