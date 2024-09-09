Ученый предупредил об ударе солнечной плазмы по Земле

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев заявил, что на Солнце произошел выброс массы. Об этом он высказался в беседе с RT.

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«Это некое плазменное облако, которое было выброшено в космическое пространство. И в целом оно движется мимо Земли, однако по моделям получается, что край облака Землю заденет», — предупредил он.

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Ранее Богачев рассказал москвичам о возможности увидеть северное сияние 11 сентября. Магнитная буря ожидается ближе к завтрашнему вечеру, добавил он.