Постоянно включенный Bluetooth сочли опасным

Постоянно включённый Bluetooth может стать лёгкой мишенью для хакеров. Существуют технологии, позволяющие злоумышленникам получить несанкционированный доступ к устройству через Bluetooth-соединение, предупредил в беседе с RT преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Bluetooth и другие беспроводные интерфейсы стали неотъемлемой частью современных устройств, обеспечивая удобство и функциональность в повседневной жизни. Однако многие пользователи оставляют их включёнными постоянно, не задумываясь о возможных последствиях. Тем не менее отключение Bluetooth и других беспроводных интерфейсов, когда они не используются, имеет свои весомые преимущества», — предупредил собеседник RT.

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По его словам, важнейшим аргументом в пользу отключения таких каналов передачи данных является сохранение безопасности данных на устройстве.

«Постоянно включённый Bluetooth может стать лёгкой мишенью для хакеров. Существуют технологии, позволяющие злоумышленникам получить несанкционированный доступ к устройству через Bluetooth-соединение. Отключение Bluetooth, когда он не нужен, значительно снижает вероятность таких атак», — пояснил специалист.

По его словам, в контексте сохранения конфиденциальности отключение беспроводных интерфейсов также имеет свои преимущества.

«Многие современные устройства оснащены функциями отслеживания местоположения, которые могут использовать Bluetooth или Wi-Fi для определения вашей позиции. Например, магазины могут отслеживать передвижения клиентов внутри своих помещений, используя сигналы их устройств. Отключив их, можно снизить вероятность нежелательного отслеживания и сохранить собственную конфиденциальность», — посоветовал эксперт.

Остановка беспроводных интерфейсов также может улучшить производительность гаджета, отметил он.

«Некоторые приложения или функции могут автоматически подключаться к сетям или устройствам через Bluetooth или Wi-Fi, что замедляет работу системы или вызывает ненужные уведомления и перебои. Деактивировав эти интерфейсы, можно избежать ряда проблем и обеспечить более плавную работу смартфона», — подчеркнул киберэксперт.

Выключение Bluetooth и других беспроводных интерфейсов, когда они не используются, является простой, но эффективной мерой, которая помогает повысить безопасность, сохранить конфиденциальность и улучшить производительность устройства, резюмировал Шутов.

«Привычка деактивировать неиспользуемые функции может значительно улучшить опыт работы с гаджетами и обеспечить дополнительную защиту данных», — заключил он.

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