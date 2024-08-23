Apple выпустила бета-прошивку для AirPods Pro 2

Apple выпустила новую бета-версию прошивки для AirPods Pro 2, специально предназначенную для пользователей, тестирующих бету iOS 18 на своих iPhone или iPad, пишут СМИ.

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Одной из главных особенностей этого обновления является поддержка новых жестов головой, позволяющих пользователям принимать или отклонять вызовы простым покачиванием головы во время ношения AirPods Pro 2. Кроме того, в прошивке улучшена «изоляция» голоса в шумной обстановке, а также усовершенствована функция Custom Spatial Audio.

Процесс обновления прошивки AirPods остается автоматическим: как только ваши AirPods Pro 2 будут сопряжены с iPhone, подключенным к Интернету, они автоматически получат последнюю бета-прошивку.

А в это время Apple завершает работу над iOS 18, которая должна выйти осенью.