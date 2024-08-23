Apple выпустила бета-прошивку для AirPods Pro 2
Apple выпустила новую бета-версию прошивки для AirPods Pro 2, специально предназначенную для пользователей, тестирующих бету iOS 18 на своих iPhone или iPad, пишут СМИ.
Одной из главных особенностей этого обновления является поддержка новых жестов головой, позволяющих пользователям принимать или отклонять вызовы простым покачиванием головы во время ношения AirPods Pro 2. Кроме того, в прошивке улучшена «изоляция» голоса в шумной обстановке, а также усовершенствована функция Custom Spatial Audio.
Процесс обновления прошивки AirPods остается автоматическим: как только ваши AirPods Pro 2 будут сопряжены с iPhone, подключенным к Интернету, они автоматически получат последнюю бета-прошивку.
А в это время Apple завершает работу над iOS 18, которая должна выйти осенью.