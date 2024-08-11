Появились подробности замены Windows от Microsoft

В сети появились подробности об операционной системе Midori, разрабатываемой в качестве альтернативы Windows. На это обратило внимание издание XDA.

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Видеозаписями с корпоративной конференции Microsoft от 2013 года поделилися в X известный инсайдер WalkingCat. В роликах инженер Microsoft Джо Даффи рассказывал об облачной операционной системе Midori, которая в будущем может заменить Windows.

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Судя по видео, новая ОС должна была быть облачной, работать с выпущенными для Windows программами и отвечать высоким требованиям безопасности. В частности, каждый сторонний драйвер в системе работал бы как отдельный процесс, а не затрагивал ядро. По словам журналистов XDA, в случае сбоя проблемы драйверы не касались бы ОС. «Если бы мир работал под управлением Midori вместо Windows, сбоя CrowdStrike вообще бы не произошло», — говорится в материале.

Также авторы отметили, что над проектом Midori работал коллектив сильных инженеров. Так, абсолютно все участники команды имели большой опыт и даже члены руководящего состава могли писать код и вносить изменения в систему. Первая бета-версия облачной ОС появилась в 2009 году, в 2015 году работу над Midori официально свернули.

В начале августа бывший инженер Microsoft Рэймонд Чен раскрыл происхождение BSOD — самой известной ошибки Windows. По словам Чена, всего было три версии BSOD, и первую называли «синим экраном несчастья».