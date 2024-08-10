Хакеры начали использовать ИИ для обмана своих жертв

Россиянам рассказали, как киберпреступники используют нейросети для обмана.

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Мошенники нашли новый способ обмана, используя искусственный интеллект для подделки аудио и видеосообщений. По информации Аллы Храпуновой, куратора платформы «Мошеловка», злоумышленники взламывают аккаунты в WhatsApp, скачивают переписку и затем с помощью ИИ создают дипфейки, имитируя голос и видео жертвы. Это позволяет мошенникам отправлять сообщения от имени жертвы её знакомым, подделывая интонацию и манеру общения.

По словам Храпуновой, такие мошенники начинают общение с обычных тем, избегая разговоров о деньгах. Лишь позже они переходят к просьбам о финансовой помощи. Эксперт советует всегда проверять просьбы о помощи, связываясь с человеком другим способом, и использовать «контрольные вопросы», ответы на которые знает только владелец аккаунта.

Если вы заметили, что ваш аккаунт взломан, важно как можно скорее предупредить свои контакты через другие каналы связи и отключить все активные сеансы в WhatsApp. Также полезно сообщить о мошеннических счетах в банк, чтобы предотвратить дальнейшие транзакции.