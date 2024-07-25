Samsung создал в Лондоне «складной» автобус

Южнокорейский производитель техники Samsung выставил в Лондоне «складной» автобус. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Необычная инсталляция появилась в рамках художественного проекта «Складной город», открытого в рамках пиар-компании новых складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6. Небольшая выставка расположена в восточной части Лондона.

Отмечается, что автобус выкрашен в культовый красный цвет и сложен под углом 90 градусов. Кроме того, на выставке также можно заметить складной фонарный столб и складные скамейки. Все экспонаты были созданы художницей Джеммой Хьюз, которая потратила на работу над «Складным городом» два месяца.

Помимо этого Samsung временно переименовала лондонскую улицу Old Street, которая теперь носит название «Fold Street» (Складная улица). При этом к переименованию подошли серьезно — компания заменила все вывески, дорожные знаки и указатели станций метро. При этом в Samsung подчеркнули, что попытались организовать все так, чтобы лондонцы не запутались из-за этой временной акции.

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