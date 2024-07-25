Samsung раздаст всем олимпийцам новый гибкий смартфон Galaxy 7 Flip6

Почти 17 тысяч атлетов, прибывших на олимпийские игры в Париже, получат специально разработанную для участников олимпийских игр модель гибкого смартфона Galaxy 7 Flip6 Olympic Edition.

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Компания Samsung представила олимпийскую версию недавно разработанного смартфона Galaxy7 Flip6. Устройство оснащено технологиями искуственного интеллекта от Galaxy AI. Продукт Samsung станет доступным для спортсменов до официального выхода на рынок.

Что касается передовых функций искуственного интеллекта от Galaxy AI, то они обеспечат функцию языкового перевода звонков в реальном времени, дадут возможность мгновенно переводить сказанное в телефонных звонках на 16 языков. Также доступна функция перевода живых разговоров, что позволит спортсменам общаться с другими спортсменами и волонтерами. Функция перевода писем позволяет составлять электронные письма и посты в социальных сетях в приложениях.

Олимпийцам смартфоны будут вручены с карточками eSIM на 100 Гб; туда будут предустановлены олимпийские приложения, в том числе расписание и карта движения транспорта. Через Samsung Wallet можно будет получить бесплатные напитки в вендинговых автоматах (партнерам выступает компания Coca-Cola).

К слову, в качестве процессора в Galaxy 7 Flip6 Olympic Edition применяется Snapdragon 8 Gen 3, объем оперативной памяти 12 Гб, память смартфона составит от 256 Гб до 512 Гб. Основная камера имеет расширение 50 Мп (f/1,8 85° линзы с OIS) с двухкратным зумом. Макрофото можно делать с ИИ-зумом до 10-ти кратного увеличения. Также есть широкоугольная камера на 12 Мп (123°) и камера для селфи 10 Мп (1,22 µm, 85°). Главный гибкий экран представляет собой панель LTPO (low-temperature polycrystalline oxide, шаг вперед от OLED) с диагональю 6,7”, маленький дисплей 3,4” 720x748 с яркостью 1600 нитс. Уровень защиты IP48, в качестве материалов корпуса применяются Armor Aluminum и Gorilla Glass Victus 2. Установлена батарея на 4000 м*Ач, зарядка предусмотрена как проводная, так и беспроводная. Предусмотрена как физическая SIM-карта, так и eSIM, есть Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.