Руководитель Google призвал не винить ИИ в росте вредных выбросов

В ответ на растущую критику по поводу выбросов углекислого газа главный научный сотрудник Google Джефф Дин защитил роль искусственного интеллекта в повышении уровня CO2 в выбросах компании, заявив, что ИИ не является основной движущей силой этого роста.

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В интервью на конференции Brainstorm Tech, организованной Fortune, Дин подчеркнул, что, хотя ИИ является быстро растущей рабочей нагрузкой, в настоящее время он составляет «лишь небольшую часть общего потребления энергии» в центрах обработки данных.

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Недавний экологический отчет Google показал, что в 2023 году выбросы CO2 увеличились на 13% по сравнению с предыдущим годом и на 48% по сравнению с уровнем 2019 года. Компания объясняет это увеличением энергопотребления в своих дата-центрах и выбросами в цепочке поставок. Несмотря на это, Дин настаивает на том, что ИИ обвиняют несправедливо, поскольку рост вычислений с использованием ИИ вносит минимальный вклад в общий объем выбросов по сравнению с другими факторами.