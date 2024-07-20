Маск: США следует отправить астронавтов на Марс

Бизнесмен Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, заявил, что Соединенным Штатам следует отправить астронавтов на Марс. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее пресс-служба НАСА разместила в соцсетях пост о 55-летии посадки на Луну пилотируемого модуля космического корабля «Аполлон-11» с двумя астронавтами.

«И теперь Америке пора достичь гораздо больших высот, отправив астронавтов на Марс!», — отметил предприниматель.



По его мнению, следует предоставить возможность попасть на Марс всем, кто желает стать путешественником и помочь построить цивилизацию на этой планете.

Ранее Маск анонсировал, что SpaceX доставит людей на Луну в течение пяти лет, а на Марс — в течение семи-девяти лет.

По его оценке, галактическая экспансия предоставит человечеству в целом возможность выжить.