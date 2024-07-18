IT-эксперт прокомментировал новую схему мошенничества в сети

IT-эксперт, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с Рамблером прокомментировал новую схему кибермошенников, которые начали угрожать россиянам за посещение ими определенных сайтов.

Как ранее рассказал Telegram-канал Baza, россиянам начали приходить уведомления о «штрафах» за посещение некоторых сайтов. По данным издания, пользователи могут увидеть всплывающее окно, которое предупреждает о том, что их якобы заблокировали за посещение сайтов, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России, и теперь им грозит уголовное дело и выезд «следственно-оперативной группы» для задержания. Чтобы этого не произошло, аферисты предлагают заплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей. Причем деньги нужно перевести якобы на карту Министерства внутренних дел.

Ответственности за посещение определенных сайтов у нас нет. Ответственность на пользователях лежит только в случае их участия в каком-то запрещенном сообществе, в экстремистской организации и так далее. А просто заход на сайт не является какой-то противоправной деятельностью, в России за это не наказывают. Соответственно, если пользователю за подобные действия угрожают штрафом или блокировкой компьютера, то это мошенники, и в таких случаях с ними лучше сразу обрывать какую бы то ни было коммуникацию. Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Злоумышленник сможет заблокировать устройство пользователя при условии, если этот пользователь самостоятельно предоставит ему соответствующий доступ, подчеркнул эксперт.

«Это может быть удаленный доступ к ПК. Кроме того, такой доступ преступник сможет получить, если компьютер будет заражен вирусом. И в этом случае у мошенников будет больше возможностей, чтобы получить деньги. Но если компьютер будет заражен вирусом, то им уже не понадобится запугивать людей заходом на какие-то запрещенные сайты», - отметил Зыков.



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