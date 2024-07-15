Россиян предупредили о грозящих отключением интернета мошенниках

Мошенники стали звонить россиянам и, представляясь сотрудниками сотовых компаний, предлагать улучшить качество мобильной связи. Об опасности таких звонков предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук в разговоре с РИА Новости.

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Эксперт объяснил, что злоумышленники, которые представляются сотрудниками оператора связи, утверждают, что их собеседнику необходимо улучшить качество связи. Мошенники угрожают, что человеку временно отключат интернет или связь, если он не согласится на предложение. При этом они торопят свою потенциальную жертву, не оставляя времени на размышления.

Если человек соглашается с предложением злоумышленников, его просят продиктовать им уникальный код, который может использоваться для входа в «Госуслуги» или личный кабинет оператора связи. Таким образом мошенники получают доступ к личной информации и возможность украсть деньги у своей жертвы.

Чтобы защититься от такой схемы, Бийчук порекомендовал использовать антиспам и блокировку подозрительных телефонных номеров. Также эксперт посоветовал не торопиться совершать никаких действий, если об этом просит звонящий по телефону человек.

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Ранее россиян предупредили об еще одной новой схеме мошенничества. Сообщалось, что злоумышленники звонят от лица сотрудников коммунальных служб и пытаются завладеть личными данными.