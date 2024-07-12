IT-эксперт объяснил сбои в работе YouTube в России

IT-эксперт Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения об ухудшении работы видеохостинга YouTube в России.

Ранее «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях в работе видеохостинга YouTube в России, передавало РИА Новости. Отмечалось, что пользователи из России могут столкнуться с неполадками в работе сервиса из-за технических проблем. Согласно данным компании, в Google наблюдается перегрузка сервисов из-за роста трафика, что может повлиять на качество видео. В «Ростелекоме» добавили, что оборудование, из-за которого могут возникнуть проблемы, используется для кэширования и увеличения скорости загрузки роликов. Вместе с тем источники издания «Газета.Ru» в администрации президента рассказали о планах полностью заблокировать YouTube в России уже в сентябре. Информацию также подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

Мы уже неоднократно сталкивались с замедлением работы различных платформ, это бывало, в том числе, с YouTube. Роскомнадзор и ряд других ведомств, задействованных в предоставлении услуг интернета, периодически тестируют различные комплексы, которые блокируют, в том числе, кибератаки. Это делается не с целью подготовки какой-то блокировки платформ, о чем многие часто говорят, а для обеспечения безопасности и работоспособности крупных порталов по предоставлению госуслуг. При этом если подобный портал и, например, тот же самый YouTube находятся в одном канале, в одном шлюзе, то периодически это может затрагивать сразу несколько сайтов. И в данном случае это по совпадению затронуло стриминговый сервис. Обычно аппаратные комплексы, так называемые маршрутизаторы перенаправляют связь по альтернативным путям, и связь налаживается. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Для того, чтобы полностью заблокировать YouTube в РФ, не требуется проведение дополнительной технической подготовки, подчеркнул специалист.

«Мы помним, как ранее блокировали Instagram* и другие запрещенные в России соцсети, и тогда каких-то специальных подготовительных мероприятий для этого не проводилось. В таких случаях просто блокируются те или иные IP, те или иные адреса в интернете, а готовиться к блокировке за год или за полгода до нее не нужно. Поэтому я бы не стал связывать нынешнее замедление в работе YouTube с сообщениями о введении определенных мер в отношении видеохостинга этой осенью. С профессиональной точки зрения это было бы не совсем корректно», - подчеркнул специалист.



Мясоедов выразил мнение, что перебои в работе YouTube в России не будут продолжительными.

«Такое случается, но обычно все колебания выравнивают специальные аппаратные комплексы», - заключил эксперт.



Российские власти не планируют ограничивать доступ к YouTube, все возможные проблемы связаны с устареванием местного оборудования компании. Об этом ранее заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.