По информации источников издания «Газета.Ru» в администрации президента, YouTube планируют полностью заблокировать в России уже в сентябре. Информацию также подтвердил источник в компании, занимающейся сбором информации для силовых структур.

Источники издания сообщили, что в течение июля и августа будут ухудшаться условия работы YouTube.

В Госдуме рассказали об альтернативах YouTube

На протяжении июля-августа будет некая деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то — подлагивать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка