Маск предупредил об опасности WhatsApp

Предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил, что люди, использующие мессенджер WhatsApp*, рискуют конфиденциальной и личной информацией. Маск высказал такое мнение в соцсети Х, где пользователи обсуждали защищенность американского мессенджера.

Владельцы WhatsApp утверждают, что сквозное шифрование позволяет защитить переписку, однако многие пользователи относятся к этому со скепсисом.

Так, в Х прозвучал комментарий, что пользователи получают в сети рекламу, связанную с темами, которые недавно обсуждали в чатах. Это говорит о том, что доступ к беседам имеет третья сторона. Маск с этим согласился.

«WhatsApp вообще не является безопасным», — написал миллиардер.



Ранее о проблемах с безопасностью в WhatsApp предупреждал пользователей Павел Дуров.

Маск заявил об отсутствии президента в США

*WhatsApp принадлежит компании Meta (соцсети Facebook и Instagram), деятельность которой запрещена в России как экстремистская.