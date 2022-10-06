В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 59.40EUR 58.06
Войти в почту
20 минут назад

Павел Дуров призвал пользователей отказаться от WhatsApp

Газета.Ru

Основатель Telegram предупредил пользователей мессенджера WhatsApp о его проблемах с безопасностью. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.

«Хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp. Об этом заявили сами разработчики мессенджера на прошлой неделе. Все, что нужно злоумышленникам для взлома, — это отправить вам зараженное видео или начать видеозвонок с вами», — предупреждает Дуров.

По словам основателя Telegram, пользователей не спасет даже обновленное до последней версии приложение WhatsApp.

В Госдуме назвали мифом анонимность в Telegram

Он напомнил, что такие же бреши в безопасности ежегодно обнаруживают в мессенджере с 2017 года. До 2016 в WhatsApp и вовсе не было шифрования.

«Вот почему я удалил WhatsApp данным давно. Сама его установка является дверью, открывающей доступ к вашему устройству. Я не призываю людей переходить в Telegram. Имея более 700 млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций, Telegram не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете пользоваться любым мессенджером, который вам нравится, просто держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», - предупредил Дуров.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в мессенджере Telegram отсутствует анонимность.

Наука и техника,Видео,Павел Дуров,Александр Хинштейн,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители