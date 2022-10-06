Основатель Telegram предупредил пользователей мессенджера WhatsApp о его проблемах с безопасностью. Об этом он написал в собственном Telegram-канале.
«Хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp. Об этом заявили сами разработчики мессенджера на прошлой неделе. Все, что нужно злоумышленникам для взлома, — это отправить вам зараженное видео или начать видеозвонок с вами», — предупреждает Дуров.
По словам основателя Telegram, пользователей не спасет даже обновленное до последней версии приложение WhatsApp.
Он напомнил, что такие же бреши в безопасности ежегодно обнаруживают в мессенджере с 2017 года. До 2016 в WhatsApp и вовсе не было шифрования.
«Вот почему я удалил WhatsApp данным давно. Сама его установка является дверью, открывающей доступ к вашему устройству. Я не призываю людей переходить в Telegram. Имея более 700 млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций, Telegram не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете пользоваться любым мессенджером, который вам нравится, просто держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», - предупредил Дуров.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в мессенджере Telegram отсутствует анонимность.