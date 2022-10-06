«Вот почему я удалил WhatsApp данным давно. Сама его установка является дверью, открывающей доступ к вашему устройству. Я не призываю людей переходить в Telegram. Имея более 700 млн активных пользователей и 2 млн ежедневных регистраций, Telegram не нуждается в дополнительном продвижении. Вы можете пользоваться любым мессенджером, который вам нравится, просто держитесь подальше от WhatsApp — он уже 13 лет является инструментом слежки», - предупредил Дуров.