У берегов Израиля нашли затонувший корабль возрастом 3 300 лет

Управление древностей Израиля сообщило, что у берегов страны были обнаружены останки корабля возрастом 3300 лет.

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Отмечается, что находка была обнаружена на глубине в 1,8 км во время геологоразведочных работ компанией Energean. При этом корабль затонул вместе с грузом — сотнями амфор, которые были обнаружены практически в неповрежденном состоянии.

Находку в Управлении древностей назвали «революционной», так как обнаруженный корабль является древнейшим из тех, что были найдены на глубоководье. Согласно выводам исследователей, древний корабль был сделан в Ханаане во время бронзового века.

«Это одновременно и первый, и старейший корабль, найденный на глубоководье в Восточном Средиземноморье, в 90 км от ближайшего берега. Это находка мирового уровня, меняющая взгляд на историю: она впервые раскрывает нам уровень навыков древних мореплавателей, которые были способны пересекать Средиземное море, не имея в прямой видимости какого-либо берега. Вероятно, для навигации они использовали небесные светила, измеряя углы наклона солнца и звезд», — заявил глава морского отделения Управления древностей Израиля Яков Шарвит.



Эксперт также добавил, что конструкция и груз корабля может свидетельствовать о значительных торговых связях между Ханааном и древними ближневосточными землями средиземноморского побережья. При этом до сих пор ученые обнаружили только два затонувших корабля с сохранившимся грузом из древнего бронзового века.

«Оба этих места кораблекрушений были найдены относительно недалеко от берега и были доступны для исследований с обычным водолазным снаряжением. На основании этих двух находок в академической среде до сих пор господствовало представление, согласно которому торговля в те времена осуществлялась путем коротких безопасных переходов от одного порта к другому без удаления от береговой линии, которая оставалась в пределах видимости. Обнаружение же этого корабля теперь полностью меняет все наше представление о способностях древних моряков: впервые находка сделана на таком удалении от берега, без прямой видимости какого-либо участка суши. Здесь есть огромный потенциал для исследований», — добавил он.



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