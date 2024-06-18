На дне Ладожского озера нашли затонувший корабль с драгоценностями

Научно-исследовательский проект 1XPEDITION сообщил о находке на дне Ладожского озера — затонувший корабль с драгоценностями. Об этом команда рассказала на своей странице в «Дзен».

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Отмечается, что затонувший корабль был найден на глубине 34 метра. Как предполагают исследователи, его построили в конце XIX — начале XX века в Финляндии, и он мог принадлежать пиратам. Кроме того, на корабле заметны следы значительных повреждений, которые могли произойти из-за внутреннего взрыва, хотя внутренние помещения корабля все равно хорошо сохранились.

Корабль уже обследовали дайверы — среди первых находок выделяют чашку с белыми камнями (возможно жемчугом), корабельный колокол, керамические сосуды, элементы декора и телеграф. А также редкие огнеупорные кирпичи от камина, произведенные на юге Швеции. Кроме того, на борту корабля найдено изображение библейского зверя Левиафана.

«Это навело нас на мысль, что, возможно, это и пиратское судно. Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображения монстра, ассоциирующегося со смертью?» — рассказал координатор центра научных исследований 1XPEDITION Сергей Куликов.



В проекте добавили, что все найденные артефакты, а также полученные материалы исследований, будут отправлены в центр подводного наследия Института археологии Российской академии наук.

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