Дуров анонсировал масштабное обновление Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал масштабное обновление приложения. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, новое обновление будет крупнее прошлого, которое стало доступно 3 июня. Вместе с ним в мессенджер были добавлены анимированные эффекты, подписи к фотографиям, сворачиваемые цитаты и многие другие функции.

При этом Дуров не стал раскрывать состав будущего обновления, пообещав, что оно будет «еще более масштабным».

«На прошлой неделе мы выпустили еще одно большое обновление Telegram , которое включает в себя эффекты сообщений, подписи над фотографиями, поиск по хэштегам, свертываемые цитаты, действия для номеров телефонов в сообщениях и многое другое. <...> На этой неделе планируется запустить нечто еще более масштабное, так что следите за обновлениями!», — написал он.

Напомним, что прошлое крупное обновление Telegram состоялось 3 июня.