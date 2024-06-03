В Telegram появились хештеги и другие новые функции

Мессенджер Telegram получил новые функции с выпуском свежего обновления. Теперь пользователи могут, например, обмениваться сообщениями с анимированными эффектами, которые автоматически воспроизводятся при открытии чата. Об этом сообщает издание 3DNews.

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Бесплатная версия предоставляет доступ к шести эффектам, а Premium – к нескольким сотням. Для добавления анимационного эффекта необходимо зажать и удерживать кнопку отправки и выбрать соответствующий смайлик.

Также была добавлена возможность размещать подписи над изображениями и видеороликами, а не под ними. Для этого тоже требуется зажать и удерживать кнопку отправки. Подписи можно редактировать и для уже отправленных публикаций.

Обновлено меню при нажатии на номер телефона в сообщении. Теперь номера можно быстро добавлять в контакты.

Работа с хештегами также была улучшена. При нажатии на хештег можно просмотреть результаты поиска по крупным публичным каналам в виде ленты публикаций или списка. Кроме того, появилась функция сворачиваемых цитат, позволяющая выделять и форматировать текст как цитату и сворачивать его.

Наконец, в версию Telegram для macOS были добавлены динамические фоны и анимации во время голосовых и видеовызовов. Ранее подобное оформление было доступно только на Android и iOS.