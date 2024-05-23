Маск рассказал, когда людям не придется работать

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что «при благоприятном сценарии» людям не придется работать в будущем. Об этом сообщает Breaking The News.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на конференции VivaTech по видеосвязи. По мнению Маска, при удачном стечении обстоятельств, в будущем любые товары и услуги будут производить роботы и искусственный интеллект (ИИ), а работа превратится в необязательное хобби.

«В долгосрочной перспективе, при благоприятном сценарии любая работа, которую кто-нибудь выполняет, будет необязательной. Если вы хотите работать в качестве хобби, то можете работать. Но в остальном ИИ и роботы будут предоставлять любые товары и услуги, которые вам нужны», — заявил он.

При этом Маск выступил против того, чтобы обучать искусственный интеллект политкорректности — Маск считает, что это может научить ИИ лгать. По мнению миллиардера, такое развитие событий было бы «чрезвычайно опасно» для самого существования человечества.

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