Маск рассказал, кто будет победителем в войнах будущего

Американский предприниматель Илон Маск сообщил, что в войнах будущего одержат победу те страны, у которых будет больше всего беспилотников. Также важным критерием является их эффективность. Ura.Ru

«Если быть точным, это количество произведенных дронов в месяц, умноженное на среднее количество убитых. Побеждает та сторона, у которой этот показатель больше», — заявил Маск. Газета.Ru

Ранее Маск назвал чрезвычайно опасным тот факт, что президент США Джо Байден может спровоцировать третью мировую войну из-за непоследовательности его позиции по конфликту на Украине и в секторе Газа. Lenta.ru