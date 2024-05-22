Перечислены новые ИИ-функции Windows 11

Американская корпорация Microsoft заявила о предстоящем появлении новых функций искусственного интеллекта (ИИ) в Windows 11, сообщает «Лента.ру».

Новая операционная система получит обновленный ИИ-сервис Copilot, с помощью которого пользователи ОС смогут редактировать тексты и создавать изображения в Paint. Windows 11 будет иметь опцию «Живых субтитров», когда во время видеозвонков ИИ будет переводить речь собеседника. Сервис будет поддерживать 40 языков.

Apple исправила баг, из-за которого удалённые интимные фото появлялись на айфонах

На мощных компьютерах, выделенных в линейку Copilot Plus, появится функция Recall — система будет записывать все действия пользователя. В любое время владелец компьютера сможет запросить у Windows 11 показ запись экрана в определенный момент времени.

Windows Studio также обзаведется новыми эффектами. Так, во время совершения видеозвонков пользователи смогут улучшить картинку в условиях плохого освещения или наложить визуальные эффекты. В играх новая ОС будет активировать функцию суперразрешениия, которая с помощью ИИ повысит разрешение и частоту кадров. Обновление для операционной системы выйдет предстоящим летом.