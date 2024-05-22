Apple исправила баг, из-за которого удаленные интимные фото появлялись на айфонах

Apple исправила баг, из-за которого удалённые интимные фото появлялись на айфонах
В середине мая Apple заявила о небольшом, но важном обновлении — iOS 17.5. И когда обновление вышло, многие пользователи начали жаловаться, что на их устройствах снова появились удалённые фотографии.
Причём баг оказался «редкой проблемой», из-за которой пользователи видели на своих устройствах непроизвольное восстановление удалённых фото, порой очень давно удалённых. Пикантности проблеме добавлял тот момент, что нередко на устройствах появлялись не просто удалённые фото, а только интимного характера.
Apple незамедлительно отреагировала на жалобы людей и пообещала выпустить исправление как можно быстрее. И вот обновление iOS 17.5.1 вышло для «устранения редкой проблемы». По некоторым данным, исправление поучила и iPadOS — на планшетах баг тоже воспроизводился.
«Это обновление содержит важные исправления ошибок и устраняет редкую проблему, когда фотографии при повреждении базы данных могли снова появиться в библиотеке "Фото", даже если они были удалены», — сказано в сообщении Apple.