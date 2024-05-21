Социальная сеть Трампа несет огромные убытки

Согласно отчету управляющей компании Trump Media and Technology Group, социальная сеть бывшего президента Дональда Трампа Truth Social несет многомиллионные убытки. Об этом сообщают «Известия».

Как следует из отчета, убыток за первый квартал 2024 года составил 327,6 миллионов долларов. Примечательно, что в этом году убыток Truth Social значительно вырос — за весь 2023 год убытки социальной сети достигли всего 58 миллионов долларов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Трамп хотел продать свою социальную сеть американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, однако тот отказался.