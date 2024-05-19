Blue Origin успешно отправил в космос 6 туристов

Компания Blue Origin запустила суборбитальный корабль New Shepard с экипажем из шести человек. Это первый запуск с 2022 года, когда аналогичный корабль загорелся сразу после старта. На этот раз полет прошел удачно, члены экипажа «увидели Землю на фоне черного космоса» и благополучно приземлились на «пыльную почву Техаса», сообщает Space.com.

© Blue Origin

Аэрокосмическая компания Джеффа Безоса сегодня запустила миссию NS-25, отправив шесть человек в суборбитальное пространство на борту ракетно-капсульного корабля New Shepard.

Запуск с космодрома в Техасе состоялся около 17:30 по московскому времени.

Полет продолжался 11 минут, корабль поднялся на 100 км.

Экипаж составили американский инвестор Мейсон Энджел, французский пивовар Сильвен Хирон, инженер и предприниматель Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шэллер, пилот из Индии Гопи Тотакура.

На борту также находился 90-летний летчик-ветеран Эд Дуайт. В 1960-х годах он стал первым в истории США чернокожим кандидатом в астронавты, но в космос тогда так и не отправился.

«Шесть пассажиров смогли испытать несколько минут невесомости и увидеть Землю на фоне черного космоса с максимальной высоты около 105 км. Их путешествие было довольно коротким и закончилось приземлением на парашюте на пыльную техасскую землю всего через десять минут после взлета», — пишет Space.com.

Капсула приземлилась лишь с двумя из трех парашютов. Комментаторы полета в прямом эфире Blue Origin заверили зрителей, что «в системе есть несколько дублирующих факторов, поэтому приземление с двумя парашютами совершенно нормально».

Это был первый космический туристический запуск Blue Origin с августа 2022 года.

В сентябре 2022 года с кораблем New Shepard произошла серьезная авария, он загорелся сразу после старта.

Проект New Shepard был остановлен, Blue Origin расследовала инцидент более года.