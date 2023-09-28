США завершили расследование неудачного пуска New Shepard

Федеральное управление авиации США объявило о завершении расследования неудачного старта в 2022 году космического корабля New Shepard американской компании Blue Origin. Об этом пишет Space.com.

12 сентября 2022 года ракета-носитель американской компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса не смогла вывести на орбиту непилотируемую капсулу New Shepard с исследовательским оборудованием. Космический корабль загорелся практически сразу после старта. При этом капсула отсоединилась и на парашютах спустилась на землю.

Специалисты выяснили, что причиной произошедшего стала нештатная работа двигателя из-за его перегрева.

«В окончательном отчете непосредственной причиной аварии, произошедшей 12 сентября 2022 года, назван структурный отказ сопла двигателя, вызванный более высокими, чем ожидалось, рабочими температурами», - пояснили в Федеральном управлении авиации США.

При этом компании предписано до следующего запуска New Shepard устранить особенности двигателя «для предотвращения новых аварий». Blue Origin пока не получила от регулятора разрешение на возобновление полетов.