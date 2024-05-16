iPhone15 резко подешевел в России

Последняя модель смартфона Apple iPhone15 резко подешевела в России. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Источник сообщает, что на старте продаж новинку можно было приобрести за 125−170 тысяч рублей. Но на сегодняшний день iPhone 15 можно купить менее чем за 75 тысяч рублей — смартфон подешевел на 40%. Отметим, что официально iPhone 15 не поставляется на российский рынок рынок, но смартфон все же можно приобрести у бывших партнеров Apple и других ретейлеров, которые завозят гаджеты в рамках параллельного импорта.

Продажи iPhone 15 начались 22 сентября 2023 года. Новинка получила порт USB-C, 48-мегапиксельную камеру и 6,1-дюймовый OLED-экран разрешением 1179×2556 пикселей.

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