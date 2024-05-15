Раскрыты планы и все новинки Apple на ближайшие четыре года

Авторитетный инсайдер Revengus опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) дорожную карту Apple с планами компании до 2028 года.

Согласно этому документу, отчет которого начинается с 2023 года, Apple намерена внести значительные изменения в линейку iPhone уже в следующем году. Так, в 2025 году состоится дебют iPhone SE 4, что подтверждается ранними утечками и слухами.

Кроме того, в документе говорится, что старшие модели iPhone Pro получат усовершенствованную камеру с тремя модулями на 48 Мп и даже фронтальную камеру с оптической стабилизацией и разрешением 48 Мп. Также смартфонам приписывают 12 ГБ оперативной памяти.

К 2026 году Apple планирует представить складные iPhone с 6- и 8-дюймовыми экранами. Также в этом году Apple выпустит MacBook 14 и 16, iPad Air и iPad mini с OLED-дисплеями и более доступную версию гарнитуры смешанной реальности.

© Revegnus1/X

В период с 2027 по 2028 годы Apple намерена выпустить очки дополненной реальности и складной iPad с 20-дюймовым экраном.

Неизвестно, насколько точной окажется информация из этой дорожной карты. Даже если в ней действительно отражены планы компании Apple, она может изменить их и отказаться от некоторых разработок, как это уже случалось в прошлом.