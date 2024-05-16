Эксперт оценил идею продавать россиянам сим-карты по биометрии

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов в разговоре с Рамблером прокомментировал идею об ужесточении правил продажи сим-карт в России.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к операторам связи источники, сообщил, что Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ведут переговоры по вопросу ужесточения порядка реализации сим-карт россиянам. Уточнялось, что спецслужба и министерство обсуждают разные варианты реализации соответствующей идеи, в частности, предлагается ввести обязательную верификацию биометрией при покупке сим-карты, ограничение точек их продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты России» или же использование цифровой подписи. Ожидается, что таким образом может решиться проблема с оборотом «серых» сим-карт.

Рисков, связанных со сбором биометрии, не будет, утечек здесь не предвидится, поскольку, во-первых, все соответствующее механизмы уже более-менее отработаны, во-вторых, информация о большинстве граждан уже есть в интернете – в тех же самых социальных сетях. Поэтому здесь риски минимальны. Однако вопрос в другом – а надо ли в принципе это делать [ужесточать правила продажи сим-карт – прим. ред]? Риски рисками, но ведь еще существует банальное неудобство, которого станет больше. Если вы начинаете продавать сим-карты только в определенных точках, то людям, которые сейчас могут приобрести электронную сим-карту, не выходя из дома, придется обязательно туда ездить, что достаточно неудобно. Павел Мясоедов Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности

Российские сотовые операторы и компании мобильного ритейла давно обсуждают вопрос о сокращении числа своих точек по продаже сим-карт, работающих в оффлайн-режиме, добавил специалист.

«Работа таких точек не совсем оправдана с коммерческой точки зрения», — подчеркнул он.

Продажа сим-карт в отделениях «Почты России» также вызовет ряд неудобств для потребителей, считает Мясоедов.

«Я не склонен критиковать «Почту России», когда речь идет о ее базовых услугах, но в отделениях компании мы зачастую видим очереди, поскольку там люди не только отправляют или получают посылки, но и, например, покупают непрофильные для «Почты России» товары, которые там также продаются. Значит, это тоже будет неудобная и не особо эффективная точка по продаже сим-карт – мы на ровном месте создаем какие-то сложности», — сказал эксперт.

Мясоедов также назвал спорным вопрос о том, создаст ли ужесточение порядка продаж сим-карт более безопасную среду.

«К примеру, большинство мошеннических или спам- звонков совершаются посредствам именно виртуального колл-центра, это несложная технология. И если заставить обычных граждан регистрировать сим-карту, обязательно приходя в салоны связи, то это не даст практически никакого эффекта против мошенников. Да, небольшой процент злоумышленников покупает сим-карты, чтобы сделать какой-то конфиденциальный звонок, а затем скинуть телефон с сим-картой. Но здесь надо подумать о коэффициенте полезного действия. Допустим, мы победим 10 процентов мошенников, но при этом мы создадим сложности для 90 процентов обычных людей. Преступники же смогут просто купить себе, например, роуминговую сим-карту, которую подобным образом мы контролировать не сможем. Роуминговую сим-карту можно купить у третьей стороны, которая не существует в рамках российской риторики. Иначе говоря, злоумышленники найдут новые лазейки, чтобы оставаться неидентифицированными», — заключил эксперт.

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