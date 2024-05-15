Названы модели iPhone, которые лучше не покупать

В мае цены на многие модели iPhone значительно выросли, сообщает портал «Палач». Автор портала составил список смартфонов, которые можно покупать, и тех, приобретение которых не рекомендуется.

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Так, из 14 моделей iPhone 14 только 4 устройства подешевели за последний месяц. На многие смартфоны Apple 2022 года были установлены завышенные цены. Например, цена на iPhone 14 резко выросла до 64 тыс. руб., в то время как iPhone 15 стоит всего на 4 тыс. руб. дороже.

При этом более актуальные модели iPhone 15 обесценились быстрее — из 13 моделей за последний месяц подешевели 10 устройств. По версии редакции «Палача», наилучшим вариантом для покупки в мае 2024 года является iPhone 15 Pro, который можно купить за 85 тыс. руб. В апреле эта же модель предлагалась за 93 тыс. руб.

Флагманский iPhone 15 Pro Max стоит 110 тыс. руб. Эта модель подешевела на 5 тыс. руб., но цена на него не опустится ниже отметки в 100 тыс. раньше июля, считают эксперты.

Автор «Палача» рекомендует не покупать в 2024 году смартфоны серии iPhone 14, так как продавцы установили на них завышенные цены, а некоторые версии даже перестали завозить. Актуальные iPhone 15 выглядят более привлекательно, так как стоят не сильно дороже.