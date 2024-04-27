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Исследователи разгадали тайну «проклятия Тутанхамона»

Ученый Росс Феллоуз заявил, что разгадал тайну «проклятия Тутанхамона», которое стало причиной гибели двадцати человек. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи разгадали тайну «проклятия Тутанхамона»
© globallookpress.com

Напомним, что «проклятие Тутанхамона» привело к гибели двадцати человек в 1922 году — все погибшие открыли гробницу древнеегипетского царя Тутанхамона. Согласно исследованию Феллоуза, гробница действительно была «проклята», но не с помощью сверхъестественных сил — все жертвы умерли из-за радиационного отравления.

«Исследование установило, что причиной стало радиационное отравление природными элементами, содержащими уран, и токсичными отходами, которые намеренно были помещены в герметичное хранилище. <…> Гробница действительно была "проклята", но биологическими методами, а не сверхъестественным образом, как предполагают некоторые древние египтологи», — заявил ученый.

При этом исследование показало, что повышенный уровень радиации характерен не только для усыпальницы Тутанхамона — в других гробницах Древнего царства, а также в гробницах Гизы и Саккары также был найден радиоактивный газ радон.

Ранее ученые заявили, что корни томатов живут в «собственной параллельной вселенной».

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