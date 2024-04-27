Ученые обнаружили у помидоров «параллельную вселенную»

Исследователи из Университета штата Мичиган пришли к выводу, что корни томатов живут в собственной, «параллельной вселенной». Как пишет портал Study Finds, ученые предположили, что благодаря своим особенным корням томаты могут избавить мир от пестицидов.

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Исследователи рассказали, что корни томатов производят уникальный класс метаболитов, называемых ацилсахарами. Раньше считалось, что эти соединения образуются только в ворсистых волосках на поверхности листьев и стеблей томатов. Наличием ацилсахаров объясняется липкая, золотисто-черная субстанция, которую можно увидеть, обрезая томаты.

На листьях и стеблях томатов ацилсахара помогают помогают защитить растение от вредителей.

Используя передовые методы аналитической химии, ученые определили, что томаты развили два отдельных пути метаболизма ацилсахара - один для листьев и стеблей, а второй для корней.

Копнув глубже, исследователи обнаружили, что гены «поверхностного» и корневого ацилсахара сгруппированы близко друг к другу в геноме томата. Считается, что этот тип геномной организации (биосинтетический генный кластер) позволяет генам совместно регулироваться и совместно наследоваться.

«Помимо надземного пути ацилсахара, который мы изучали в течение многих лет, мы обнаруживаем вторую, параллельную вселенную, существующую под землей», - рассказал ведущий автор исследования Роберт Ласт.

История стала еще интереснее, когда исследователи изучили родственников томатов: корневые ацилсахара обнаружились у некоторых диких видов томатов, но не у более дальних родственников вроде баклажанов. Это означает, что способность вырабатывать корневые ацилсахара в генеалогическом древе томатов развилась относительно недавно.

«Какова цель этих загадочных подземных метаболитов? Честный ответ: мы пока не знаем», - подчеркнули ученые.

С учетом сходства с метаболитами на листьях и стеблях можно предположить, что корневые ацилсахара помогают томатам защищаться от почвенных вредителей и патогенов. Также они могут играть роль в привлечении полезных микробов в корневую зону. Если эти версии подтвердятся, корневые ацилсахара томатов можно будет скрестить с другими пасленовыми, чтобы отказаться от фунгицидов и пестицидов.

Ученые рассчитывают, что их исследования томатов приведут человечество к более чистой воде, более безопасным продуктам питания и снижению зависимости от химикатов.