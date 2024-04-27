Ученые обнаружили у помидоров «параллельную вселенную»
Исследователи из Университета штата Мичиган пришли к выводу, что корни томатов живут в собственной, «параллельной вселенной». Как пишет портал Study Finds, ученые предположили, что благодаря своим особенным корням томаты могут избавить мир от пестицидов.
Исследователи рассказали, что корни томатов производят уникальный класс метаболитов, называемых ацилсахарами. Раньше считалось, что эти соединения образуются только в ворсистых волосках на поверхности листьев и стеблей томатов. Наличием ацилсахаров объясняется липкая, золотисто-черная субстанция, которую можно увидеть, обрезая томаты.
На листьях и стеблях томатов ацилсахара помогают помогают защитить растение от вредителей.
Используя передовые методы аналитической химии, ученые определили, что томаты развили два отдельных пути метаболизма ацилсахара - один для листьев и стеблей, а второй для корней.
Копнув глубже, исследователи обнаружили, что гены «поверхностного» и корневого ацилсахара сгруппированы близко друг к другу в геноме томата. Считается, что этот тип геномной организации (биосинтетический генный кластер) позволяет генам совместно регулироваться и совместно наследоваться.
«Помимо надземного пути ацилсахара, который мы изучали в течение многих лет, мы обнаруживаем вторую, параллельную вселенную, существующую под землей», - рассказал ведущий автор исследования Роберт Ласт.
История стала еще интереснее, когда исследователи изучили родственников томатов: корневые ацилсахара обнаружились у некоторых диких видов томатов, но не у более дальних родственников вроде баклажанов. Это означает, что способность вырабатывать корневые ацилсахара в генеалогическом древе томатов развилась относительно недавно.
«Какова цель этих загадочных подземных метаболитов? Честный ответ: мы пока не знаем», - подчеркнули ученые.
С учетом сходства с метаболитами на листьях и стеблях можно предположить, что корневые ацилсахара помогают томатам защищаться от почвенных вредителей и патогенов. Также они могут играть роль в привлечении полезных микробов в корневую зону. Если эти версии подтвердятся, корневые ацилсахара томатов можно будет скрестить с другими пасленовыми, чтобы отказаться от фунгицидов и пестицидов.
Ученые рассчитывают, что их исследования томатов приведут человечество к более чистой воде, более безопасным продуктам питания и снижению зависимости от химикатов.