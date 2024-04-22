Найденные на МКС бактерии-мутанты оказались экстремально живучими

Найденные на Международной космической станции (МКС) бактерии-мутанты помогают выживать другим микроорганизмам и обладают экстремальной живучестью. Об этом сообщает издание BioMed Central.

Согласно последним исследованиям бактерии Enterobacter bugandensis, которую несколько лет назад обнаружили на территории МКС, последние мутации сильно изменили свойство микроорганизма. Ученым было уже известно об уникальной выживаемости бактерии — она устойчива к большинству видов антибиотиков. Однако теперь Enterobacter bugandensis стала не только еще лучше сопротивляться лечению — новые штаммы бактерии лучше сосуществуют с другими микроорганизмами и даже помогают им выживать.

«Недавнее исследование показало взаимодействие между видами Enterobacter bugandensis и клиническими изолятами Klebsiella pneumoniae, а также их влияние на структуру устойчивости к антибиотикам. Это исследование также проиллюстрировало, как присутствие Enterobacter bugandensis влияет на грамположительные организмы. Тем не менее, хотя наш подход к метаболическому моделированию предсказывает антагонистическое и паразитарное поведение, необходимы дальнейшие эксперименты для проверки этих прогнозов в отношении других условно-патогенных микробных патогенов», — сказано в исследовании.

По мнению ученых, дальнейшие исследования этой бактерии поможет лучше понять генетическую эволюцию патогенов, что может привести к прорыву как в земной, так и в космической медицине.

Ранее ученые доказали наличие в магнитосфере Земли заранее предсказанных волн.