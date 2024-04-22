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Найденные на МКС бактерии-мутанты помогают выжить другим микроорганизмам

Найденные на Международной космической станции (МКС) бактерии-мутанты помогают выживать другим микроорганизмам и обладают экстремальной живучестью. Об этом сообщает издание BioMed Central.

Найденные на МКС бактерии-мутанты оказались экстремально живучими
© globallookpress.com

Согласно последним исследованиям бактерии Enterobacter bugandensis, которую несколько лет назад обнаружили на территории МКС, последние мутации сильно изменили свойство микроорганизма. Ученым было уже известно об уникальной выживаемости бактерии — она устойчива к большинству видов антибиотиков. Однако теперь Enterobacter bugandensis стала не только еще лучше сопротивляться лечению — новые штаммы бактерии лучше сосуществуют с другими микроорганизмами и даже помогают им выживать.

«Недавнее исследование показало взаимодействие между видами Enterobacter bugandensis и клиническими изолятами Klebsiella pneumoniae, а также их влияние на структуру устойчивости к антибиотикам. Это исследование также проиллюстрировало, как присутствие Enterobacter bugandensis влияет на грамположительные организмы. Тем не менее, хотя наш подход к метаболическому моделированию предсказывает антагонистическое и паразитарное поведение, необходимы дальнейшие эксперименты для проверки этих прогнозов в отношении других условно-патогенных микробных патогенов», — сказано в исследовании.

По мнению ученых, дальнейшие исследования этой бактерии поможет лучше понять генетическую эволюцию патогенов, что может привести к прорыву как в земной, так и в космической медицине.

Ранее ученые доказали наличие в магнитосфере Земли заранее предсказанных волн.

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