Ученые доказали наличие в магнитосфере Земли ранее предсказанных волн

Специалисты научных институтов России и Японии экспериментально подтвердили существование в магнитосфере нашей планеты так называемых дрейфово-компрессионных волн, о которых до сих пор было известно только в теории.

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Исследование проводили сотрудники Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН (Иркутск) совместно с коллегами из нескольких университетов Японии. Посвященную открытию статью опубликовал авторитетный журнал Geophysical Research Letters.

Вероятность наличия в магнитосфере Земли упомянутых волн - колебаний величины магнитного поля, которые вызваны изменениями электрического тока, окружающего планету, - ранее была теоретически обоснована. Экспериментальные данные появились только сейчас - после обработки информации с новых спутников.

В частности, ученые проанализировали данные со спутника Arase, оборудованного инструментами, позволяющими видеть даже нюансы появления и развития волны.

"Мы получили более полное представление о динамике плазмы в магнитосфере, ведь возбуждение волны связано именно с состоянием плазмы в околоземном космическом пространстве во время магнитных бурь и суббурь", - пояснил один из авторов посвященной исследованию статьи Александр Рубцов.

Выводы, полученные специалистами, позволяют понять процессы, которые влияют на околоземную плазму и на работу космических аппаратов.