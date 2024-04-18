Sony представила нашейную колонку Bravia Theater U. Об этом сообщает Gizmochina.

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Портативная колонка имеет U-образную форму и аккумулятор до 12 часов. Также она оснащена опцией быстрой зарядки и имеет возможность подключения к двум устройствам одновременно за счет Bluetooth.

Помимо этого Bravia Theater U поддерживает Dolby Atmos и технологии Sony 360 Spatial Sound Personalizer. Ее вес составляет всего 268 грамм. Приобрести колонку можно за 300 долларов (28 300 рублей).

Кроме нее Sony также представила флагманский саундбар Bravia Theater Bar 9, который имеет 13 динамиков и на 36% меньше своего предшественника, и Bravia Theater Bar 8 с 11 динамиками. Для кинолюбителей компания выпустила преемника HT-A9 Bravia Theater Quad с 16 динамиками. Он представляет собой домашний кинотеатр с четырьмя беспроводными колонками.

Ранее сообщалось, что Sony запретила россиянам регистрировать новые аккаунты в турецком магазине PlayStation Store. До этого приложение перестало полноценно работать в РФ.