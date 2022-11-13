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1 час назад

Sony ограничила россиян в покупке игр для PlayStation

Майк Габриелян

Компания Sony запретила россиянам регистрировать новые аккаунты в турецком магазине PlayStation Store. Об этом сообщает издание Rozetked.

Sony ограничила россиян в покупке игр для PlayStation
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жалобы начали появляться 12 ноября. Ограничения касаются консолей и веб-версии сайта PlayStation.

При попытке завести учетную запись в турецком регионе сайт PlayStation выдает ошибку и просит обратиться в службу поддержки.

Некоторым пользователям удается завести аккаунт при использовании VPN и электронной почты Gmail. Также регистрация проходит с территории Турции.

При этом продолжают работать аккаунты турецкого региона, которые были заведены до появления ограничений.

Весной 2022 года в России перестал полноценно работать PlayStation Store. Многие владельцы консолей PlayStation стали «эмигрировать» на зарубежные аккаунты. В частности, популярностью пользовались турецкие аккаунты.

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