Sony ограничила россиян в покупке игр для PlayStation

Компания Sony запретила россиянам регистрировать новые аккаунты в турецком магазине PlayStation Store. Об этом сообщает издание Rozetked.

Жалобы начали появляться 12 ноября. Ограничения касаются консолей и веб-версии сайта PlayStation.

При попытке завести учетную запись в турецком регионе сайт PlayStation выдает ошибку и просит обратиться в службу поддержки.

Некоторым пользователям удается завести аккаунт при использовании VPN и электронной почты Gmail. Также регистрация проходит с территории Турции.

При этом продолжают работать аккаунты турецкого региона, которые были заведены до появления ограничений.