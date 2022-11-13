Sony ограничила россиян в покупке игр для PlayStation

Компания Sony запретила россиянам регистрировать новые аккаунты в турецком магазине PlayStation Store. Об этом сообщает издание Rozetked.
Жалобы начали появляться 12 ноября. Ограничения касаются консолей и веб-версии сайта PlayStation.
При попытке завести учетную запись в турецком регионе сайт PlayStation выдает ошибку и просит обратиться в службу поддержки.
Некоторым пользователям удается завести аккаунт при использовании VPN и электронной почты Gmail. Также регистрация проходит с территории Турции.
При этом продолжают работать аккаунты турецкого региона, которые были заведены до появления ограничений.
Весной 2022 года в России перестал полноценно работать PlayStation Store. Многие владельцы консолей PlayStation стали «эмигрировать» на зарубежные аккаунты. В частности, популярностью пользовались турецкие аккаунты.