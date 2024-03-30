Астроном рассказал, как увидеть комету Понса – Брукса

Для наблюдения за редкой периодической кометой Понса – Брукса необходим бинокль или телескоп, потому что объект плохо различим на небе. Такой совет дал астроном Ярослав Турилов, пишут «Известия».

«Должно быть безоблачное небо, и нужен хотя бы бинокль, а лучше даже небольшой любительский телескоп», — сказал Турилов.

По его словам, комету можно увидеть на западном участке неба. Лучше всего проводить наблюдения в темном месте с открытым горизонтом.

Сейчас небесный объект видно в созвездии Овна. Однако после захода Солнца комета быстро скроется за линией горизонта, поэтому у желающих увидеть ее «не так много времени».

Комета была открыта дважды. В 1812 году ее заметил французский астроном Жан-Луи Понс, а через 70 лет вновь открыл Уильям Брукс.

В эти дни к Земле приблизилась периодическая комета 12P/Понса — Брукса. На минимальном расстоянии от планеты она пройдет 21 апреля.