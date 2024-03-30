Комета Понса-Брукса пролетит на минимальном расстоянии от Земли

К Земле спустя 71 год вновь приблизилась периодическая комета 12P/Понса — Брукса. На ее поверхности могут быть криовулканы, чем объясняют яркие вспышки.

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На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 21 апреля, но это не означает, что в этот период она будет максимально яркой для наблюдения, так как именно в этот момент она сближается с Солнцем, сообщил ТАСС руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Российского географического общества Александр Иванов.

По его словам, самым удачным временем наблюдения за кометой является период последних чисел марта — начала апреля.

Жители России смогут увидеть комету во всех регионах, но лучше всего астрономическое явление можно будет наблюдать в районах с отсутствием городской засветки — в горах, сельской местности, на побережье моря. Комету можно увидеть не только с помощью больших телескопов. Желающие смогут воспользоваться биноклем, небольшим телескопом либо взглянуть на небо невооруженным глазом в направлении северо-западной части горизонта.

Комета 12P/Понса — Брукса относится к периодическим кометам. Первым ее открыл француз Жан-Луи Понс в июле 1812 года, при следующем появлении комета была обнаружена британским астрофизиком Робертом Бруксом спустя 71 год, в 1883 году.

Иванов отметил, что Кубанский госуниверситет (КубГУ) наблюдает комету с июля 2023 года.

«В этом году мы зафиксировали более трех ярких вспышек кометы. Обсерватория КубГУ провела анализ вспышек яркости кометы и обнаружила их прямую зависимость со вспышками на Солнце. Похоже, что последние вспышки кометы 12P/Понса — Брукса укладываются в гипотезу воздействия солнечных вспышек на поверхность кометных ядер, описанных в работах советского ученого Леонида Шульмана. И каждая мощная вспышка на Солнце инициирует сброс поверхностного слоя, что и наблюдается как увеличение яркости кометы на несколько звездных величин», — прокомментировал ученый.