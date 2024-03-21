В Госдуму внесли предложение о переходе важной инфраструктуры на российское ПО

В Госдуму поступил законопроект, предусматривающий переход объектов критической информационной инфраструктуры на российское программное обеспечение (ПО). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что законопроект внесло Правительство России. Текст инициативы предполагает, что правительство и Центральный банк получат возможность определять перечень тех объектов, которые должны будут с 2025 года перейти на российское ПО.

«Проект федерального закона направлен на обеспечение технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ в условиях введенных в отношении России санкций и при наличии рисков нарушения работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры по причине введения таких санкций», — сказано в пояснительной записке к документу.

В записке также указывается, что цель законопроекта — обеспечить «технологическую независимость субъектов критической информационной инфраструктуры» России с помощью перехода на отечественный софт. В случае принятия законопроект вступит в силу с 1 марта 2025 года.

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