В Госдуме начали работу над законопроектом о трофейном оружии

Депутат Госдумы Андрей Гимбатов сообщил, что работает над законопроектом о трофейном оружии, чтобы музеи могли начать собирать экспозиции о спецоперации.

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По его словам, идет работа над инициативой по регулированию оборота трофейного оружия, так как пока у вообще нет легального определения такого оружия, нет ответственных за деактивацию оружия и процедуры его передачи в музейные экспозиции, нет порядка признания оружия трофейным, передает РИА «Новости».

Гимбатов добавил, что в России есть запрос на использование добытых российскими военнослужащими трофеев на выставках, в музеях, во время проведения патриотический акций.

Он добавил, что каждая победа российских бойцов – это захваченные у «фашистов снайперские винтовки, автоматы, пулеметы, гранатометы – все типы вооружения со всех стран НАТО».

Ранее участникам антифашистского конгресса показали трофейные вооружения и технику ВСУ.