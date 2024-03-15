США критически уступают России в размере ледокольного флота

Соединенные Штаты критически уступают России в количестве тяжелых ледоколов. Об этом заявил глава Северного командования американских Вооруженных сил (NORTHCOM) Грегори Гийо, выступая на слушаниях в сенате.

Сенатор Ангус Кинг уточнил у генерала, действительно ли у США всего один исправный тяжелый ледокол против почти 40 ледоколов у России?

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"Это правда, сенатор… Нас критически превосходят в численности (ледокольного флота - прим. ред.)", - цитирует РИА Новости офицера.

Даже с учетом заказанных кораблей американский ледокольный флот все равно будет значительно проигрывать российскому, добавил Гийо.

"Это ограничивает нам свободу маневра в регионе", - подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что армия США активно готовит своих солдат к конфликтам в холодном климате, чтобы бросить вызов России и Китаю в Арктике. По данным СМИ, Пентагон надеется восстановить свои "арктические мускулы": нарастить присутствие в Арктике и организовать сотрудничество с Канадой и Данией.