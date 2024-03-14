Россияне стали жаловаться на чат-боты и роботов «горячих линий»
В Роспотребнадзор стали поступать жалобы от граждан на искусственный интеллект, который используется на «горячих линиях» в виде чат-ботов и роботов, рассказал начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.
По его словам, многие граждане привыкли общаться с живыми людьми, современные технологии воспринимаются с недоверием. В связи с этим Роспотребнадзор взаимодействует с бизнесом, чтобы найти адаптированные стандарты работы искусственного интеллекта по отношению к потребителям.
Как пояснил Прусаков, граждане чаще всего жалуются на долгое переключение диалога с роботом на общение с живым специалистом. Иногда россиянам приходится полностью вести разговор с искусственным интеллектом.
«Людей это раздражает, они этим недовольны. Более того, высказывают предложения, что нужно ввести специальное регулирование по этому вопросу и наделить Роспотребнадзор полномочиями, чтобы отслеживать работу всех «горячих линий», чтобы не было нарушений в отношении граждан», – заявил Прусаков.