Россияне стали жаловаться на чат-боты и роботов «горячих линий»

В Роспотребнадзор стали поступать жалобы от граждан на искусственный интеллект, который используется на «горячих линиях» в виде чат-ботов и роботов, рассказал начальник управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков.

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По его словам, многие граждане привыкли общаться с живыми людьми, современные технологии воспринимаются с недоверием. В связи с этим Роспотребнадзор взаимодействует с бизнесом, чтобы найти адаптированные стандарты работы искусственного интеллекта по отношению к потребителям.

Как пояснил Прусаков, граждане чаще всего жалуются на долгое переключение диалога с роботом на общение с живым специалистом. Иногда россиянам приходится полностью вести разговор с искусственным интеллектом.