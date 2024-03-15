СМИ: операторы беспилотников в РФ смогут связываться с самолетами

Операторам беспилотных летательных аппаратов выделят в России специальные частоты для оперативной голосовой связи с экипажами самолетов и вертолетов.

Об этом сообщает газета "Известия".

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По информации издания, Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) с целью усиления безопасности совместных полетов гражданской авиации и дронов разработала проект связи между пилотами воздушных судов и операторами беспилотников на на частотах 117–137 МГц.

В свою очередь, заместитель руководителя Росавиации Андрей Потемкин подчеркнул, что такая голосовая радиосвязь требуется для управления воздушным движением и обеспечения безопасности полетов.

Это даст возможность эксплуатантам беспилотников выполнять полеты без установления дополнительных ограничений. Эксперты отметили, что нововведение избавит владельцев дрона от необходимости за три-пять дней предоставлять запрос на установление временного или местного режима полета. Сейчас достаточно будет подать план полета лишь за сутки. До этого сообщалось, что в Курской области внедрили смс-оповещения при ЧС с участием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).