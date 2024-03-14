Создан самый большой и мощный компьютерный процессор с 4 трлн транзисторов

Американская технологическая компания Cerebras объяввила о создании самого большого компьютерного чипа в мире — процессора Wafer Scale Engine 3 (WSE-3), предназначенного для работы с системами искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщается на сайте Cerebras.

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Устройство включает в себя 900 тыс. ядер и состоит из квадратной кремниевой пластины со стороной в 21,5 сантиметра. По словам разработчиков, WSE-3 содержит 4 трлн транзисторов.

Для сравнения, одним из самых мощных чипов, используемых в настоящее время для обучения моделей искусственного интеллекта, считается графический процессор (GPU) Nvidia H200. Он содержит лишь 80 млрд транзисторов, что в 57 раз меньше, чем у чипа Cerebras.

WSE-3 планируют использовать в проектируемом суперкомпьютере Condor Galaxy 3. Ожидаемая вычислительная мощность системы составит восемь эксафлопс, а в сочетании с предшественниками Condor Galaxy 1 и Condor Galaxy 2 производительность системы должна достигнуть 16 эксафлопс.

Для сравнения, мощнейший на сегодня суперкомпьютер Frontier в Национальной лаборатории Ок-Ридж в США генерирует около 1 эксафлопса мощности.

В Cerebras планируют использовать Condor Galaxy 3 для обучения будущих систем ИИ, которые окажутся в 10 раз мощнее GPT-4 от OpenAI и Gemini от Google.

Ранее стало известно, когда запустят первый в мире стабильный квантовый суперкомпьютер.