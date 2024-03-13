Выброс плазмы на Солнце мог вызвать уникальные полярные сияния на Меркурии

Обсерватория солнечной динамики НАСА обнаружила огромное извержение на Солнце, которое могло вызывать уникальные «рентгеновские полярные сияния» на Меркурии. Об этом сообщает Spaceweather.

© Thibaut Roger/Europlanet

По данным обсерватории, огненное извержение произошло на обратной стороне Солнца — его примерный размер мог превышать размер Земли в 40 раз. В результате извержения в космическое пространство попало огромное облако плазмы, которое достигло Меркурия. Ученые считают, что это могло значительно повлиять на первую планету от Солнца — «очистить» ее каменистую поверхность, а также вызвать уникальные «рентгеновские полярные сияния».

В обсерватории уточнили, что причиной извержения могла встать мощная солнечная вспышка от 9 марта. При этом ученые добавили, что Меркурий довольно часто подвергается подобным воздействиям — из-за близости к Солнцу и отсутствию атмосферы, планета регулярно сталкивается с последствиями солнечных бурь.

Попавшие таким образом на Меркурий частицы начинают выделять энергию в виде рентгеновских лучей — это приводит к явлению, которое напоминает земное полярное сияние, но его видно только в рентгеновских лучах.

Ранее ученые рассказали о примерных масштабах космического пространства.