Представлены примерные масштабы космического пространства

Когда астроном говорит, что что-то находится поблизости, он может иметь в виду несколько миллионов километров (если речь идёт об астероидах), несколько десятков триллионов (для звёзд) или несколько десятков квинтиллионов (для галактик). И это в любом случае очень далеко от Земли.

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Мы облегчаем себе задачу при подсчёте расстояний между космическими объектами, используя для этого огромные единицы вроде светового года. Он представляет собой расстояние, пройденное за год светом, и это около 10 триллионов километров. Один из способов понять эту шкалу — проходить её шаг за шагом.

Луна — самый близкий к нам астрономический объект во всей Вселенной. В среднем это около 380 тысяч километров от Земли. На таком расстоянии могли бы разместиться бок о бок почти 30 Земель! Также астронавтам понадобилось бы три дня, чтобы достичь этого спутника.

Солнце расположено от Земли примерно в 400 раз дальше, чем Луна. То есть на расстоянии 150 миллионов километров. Если бы мы могли проложить дорогу между Землёй и Солнцем, то потребовалось бы около 170 лет, чтобы проехать по ней до конца. На коммерческом самолёте этот путь занял бы 17 лет.

Нептун, самая дальняя крупная планета от Солнца, находится на расстоянии 4,5 миллиардов километров, или 30 а.е. (1 а.е. = 149 597 870,7 км). Космическому кораблю «Новые горизонты» потребовалось более девяти лет, чтобы добраться туда, хотя он двигался со скоростью более 50 тысяч километров в час.

Вселенной 13,8 миллиардов лет, поэтому, скорее всего, самые далёкие объекты, которые мы можем видеть, находятся примерно на таком же расстоянии в световых годах. Но космос расширяется, и за то время, которое требуется свету от далёких объектов, чтобы достичь Земли, это расширение уносит их всё дальше от нас. Из-за этого наблюдаемая Вселенная оценивается примерно в 90 миллиардов световых лет в поперечнике!