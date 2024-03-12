В Новой Зеландии обнаружили останки гигантского краба

Палеонтологи из Утрехтского университета в Нидерландах обнаружили новый ископаемый вид — гигантского краба возрастом 8,8 миллионов лет. Об этом сообщает журнал Smithsonian.

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История находки начинается в 2008 году, когда палеонтолог-любитель Карл Раубенхаймер нашел в Таранаки (регион Новой Зеландии) клешни гигантского краба — размером около 15 см. Исследователь продолжил изучать береговую линию и спустя десять лет нашел еще одни древние останки — на этот раз был обнаружен древний панцирь, который также достигал размера в 15 см в поперечнике. Позже находки были подарены Музею Новой Зеландии Те Папа Тонгарева.

Теперь же исследователи, наконец, объявили о том, что обе находки принадлежат совершенно новому древнему виду гигантских крабов. Вид получил название в честь своего первооткрывателя — Pseudocarcinus karlraubenheimeri.

«Это самый крупный ископаемый краб, который когда-либо был обнаружен, и это потрясающе», — рассказал соавтор исследования Барри В.М. ван Бакель.

Как считают палеонтологи, древний краб жид примерно 8,8 миллионов лет назад, в эпоху миоцена. Предполагается, что вид предпочитал обитать на глубине в несколько сотен метров и питался другими ракообразными, а также моллюсками и улитками. При этом ученые считают, что эти крабы могли исчезнуть в результате повышенной вулканической активности в регионе.

«Таранаки в эпоху миоцена и плиоцена обладала действительно богатым биоразнообразием в морях и на берегу. Это открытие и другие открытия в Таранаки показали нам, чем это место являлось когда-то: это действительно потерянная экосистема», — заявил палеогенетик из Университета Отаго Ник Роуленс.

Ранее ученые назвали животное, которое исчезнет в скором времени.